Karsu'dan 'liste spekülatörlerine ' sert tepki

Haber: Gönül Olutürk

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu bazı kesimlerin listelerin açıklandığı ilk dakikalardan itibaren partilerine yönelik bir yıpratma politikası başlattığına dikkat çekerek böyle bir algı operasyonuna izin vermeyeceklerini vurguladı. Karsu; "AKP ile MHP arasında yapılan ittifak'ın tabanda istenilen düzeyde karşılık bulamayacağını anlayanlar çareyi partimizi Belediye Meclis Üyeliği listesi üzerinden yıpratmakta buluyorlar. Bizim listemizi tecrübesiz isimlerden oluştuğu yönünde eleştirenler aynı dakikalarda açıklanan AKP listelerine hiç mi bakmadılar? Orada geçmiş 15 yıllık dönemden sadece iki kişinin olduğunu göremiyorlar mı? Yeni, dinamik, mesleklerinde son derece yetkin ve Cumhuriyet Halk Partisi kültürüyle yetişmiş pırıl pırıl meclis üyesi adaylarımızı daha ilk dakikalardan itibaren yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu liste Sayın Belediye Başkanı Adayımız Tanju Özcan, Sayın Merkez ilçe başkanımız Ersan Türkoğlu ile beraber aylarca üzerinde çalışarak, çeşitli kesimlerin görüşlerini alarak, bütün dengeleri gözeterek, tam bir uyum ve uzlaşı içinde hazırladığımız bir listedir. Eleştiri hayatın doğal akışında vardır. Ama 'eleştiri adı altında' partimizin pırıl pırıl meclis üyesi adaylarını yıpratma girişimlerine de sessiz kalmamız imkansızdır" dedi.

'Ben varsam parti vardır. Ben yoksam parti yoktur' anlayışıyla hiç bir yere varılamayacağının da altını çizen Karsu sözlerini şu şekilde tamamladı; " Cumhuriyet Halk Partisi, Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran ve Ülkemize demokrasiyi getirmiş bir partidir. Böyle bir partide sade üyelik bile şereflerin en büyüğüdür. Partimize dünden beri eleştiri oklarını yöneltenlerin iktidar partisine hiç bir eleştiri de bulunamamaları oldukça düşündürücüdür. Partimizin son aylarda ülke ve il genelindeki oy potansiyelinin yükselmesi elbette ki birilerini rahatsız etmektedir. Biz onları daha çok çalışarak rahatsız etmeye devam edeceğiz. Zafere olan inancımız sonsuzdur. 31 Mart Yerel seçimlerinde kazanan Cumhuriyet Halk Partisi yani Bolu Halkı olacaktır."

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 13:12