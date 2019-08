Karsu gündemi değerlendirdi

HABER:Ceylan Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu geçtiğimiz hafta Nevşehir’de gerçekleştirilen il başkanları toplantısını değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı il başkanlarının uyacağı 7 maddelik ilkenin manifesto niteliğinde olduğunu vurgulayan Karsu; “ Sayın Genel Başkanımız bu ilkelere her il başkanının uymasını istemiştir. Buna göre her il başkanı, bulunduğu yerde bir CHP belediyesi varsa onun başarısı için çalışacak. Partimizin öngördüğü 7 ilkeye belediye başkanlarımızın uyup uymadığını denetleyecektir. Bu konuda asla taviz verilmeyecektir. Önümüzde genel seçimler var. Türkiye'nin yerel seçimlerde elde ettiği demokratik başarıyı genel seçimlerde de yapması gerekiyor. Birinci kuralımız budur. İkinci kural ise belediye başkanlarımızdan vatandaşların talepleridir. Vatandaşın belediye başkanlarından taleplerinin tek tek takipçisi olacağız. Üçüncü kuralımız, belediye başkanlarımızın başarısı için eğer bir fedakârlık yapmak gerekiyorsa o fedakârlığı il başkanlarımızın yapmasıdır. Dördüncü ilkemiz, il başkanının toplumun tüm kesimleriyle sıcak ve samimi ilişkiler kurmasıdır.” Şeklinde konuştu. Karsu; “ Sayın Genel başkanımız, Nevşehir’de yapılan il başkanları toplantısında Beşinci ilke olarak, il ve ilçelerde devleti yönetenler adaletli değilse ve partizanlık yapıyorsa uyarmaktan ve eleştirmekten asla vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayarak bu konuda asla ödün verilmemesi gerektiğine işaret etmiştir” biçiminde konuştu. Gerek İl Özel İdaresi, gerekse belediye bütçelerinin yakından izlenmesinin altıncı ilkeleri olduğunun altını çizen Karsu, “Vali ve belediye başkanı milletin parasını harcamaktadır. CHP’li belediye başkanlarının şeffaflık konusunda gösterdikleri hassasiyeti valilerin ve diğer belediye başkanlarının da göstermesi gerekmektedir. O yüzden şeffaflığın takipçisi olacağız” diye konuştu. Yedinci ilkelerinin, kimliği, yaşam tarzı ya da inancı ne olursa olsun yatağa aç giren bir çocuk varsa o ailenin sorununa çözüm bulmak olduğunu kaydeden Karsu, "Bir ailede bir çocuk yatağa aç giriyorsa, o çocuğun açlığını gidermek için elimizden gelen her türlü gayreti göstermek bizim bir numaralı görevimiz olacak" dedi.

Emine Bulut cinayeti ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Karsu; "Emine Bulut’un son nefesinde evladına söylediği, 'ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur. Bu trajedilerin son bulması için gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalı, kadına yönelik şiddet son bulmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Bolu il başkanı Kazım Karsu, HDP’li 3 belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarının görevden alınamayacağını vurguladı. Seçilmiş belediye başkanlarının gerekçe göstermeden görevden alınmasının yanlış olduğunu söyleyen Karsu; “Niçin ve hangi gerekçeyle görevden alınıyorlar? 'Demokrasi, insan hakları' diyorsanız seçimle gelmiş birini siz nasıl görevden alıyorsunuz? Bir kimsenin mahkemeye çıkarılmadan, yargılanmadan ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından verilecek olan karar beklenmeden görevden alınması adalete olan inancı sarsmaz mı?"

biçiminde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2019, 10:30