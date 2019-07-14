Karsu; "Her türlü darbeyi lanetliyoruz"



Haber: Aysun BEYKOZ

CHP Bolu il başkanı Kazım Karsu, 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle lanetlediklerini vurguladı. Karsu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. Demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz. Darbe girişimine karşı Milletimiz, Gazi meclis ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiş, girişim boşa çıkarılmıştır. Ancak bu kararlı duruş ne yazık ki güçlü bir demokrasi çıkarma fırsatına dönüştürülememiş, sonraki süreçte TBMM'ni devre dışı bırakan bir OHAL rejimi yerleştirilmiştir. Aradan 3 yıl geçmiş olmasına karşın darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmaya dönük esaslı bir adım da atılmamıştır. Asker ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir”

Karsu, açıklamasını şu sözleriyle tamamladı; “Bu ülke darbelerden çok çekmiştir. Aynı sıkıntıların yeniden yaşanmasını istemiyoruz. Dikkat edilecek olursa, demokratik kurumların sağlam olduğu, parlamento gözetimi, hukuk himayesi ve özgür basın ile oluşan şeffaflık ortamının her türlü güç aşımını engellediği politik sistemlere sahip ülkelerde darbeler yaşanmamaktadır.Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlılığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul’da şehit olan Bolulu polis memuru Ozan Özen ve Ankara Beştepe’de helikopterden açılan ateş sonucu yaşamını yitiren BAİBÜ Gerede Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Fatih Kalu başta olmak üzere darbeye karşı direnişte canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlik dilerim."