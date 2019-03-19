Karsu, “Kabul etmiyoruz”

Haber: Gönül Olutürk

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, bazı bağımsız belediye başkan adaylarının seçildikleri takdirde iktidar ya da ana muhalefet partilerine geçerek o belde ya da ilçeye daha iyi hizmet etme sözü verdiklerine dair duyumlar aldıklarını söyledi. CHP İl Başkanı Karsu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Geçmişte bazı partilerde çalışmış insanların daha sonra başka partilere giderek ya da bağımsız aday olarak halkın karşısına çıkmasını ve bir takım vaatlerde bulunmalarını kabul etmiyoruz” dedi.

“ETİK BİR DAVRANIŞ DEĞİL”

Karsu açıklamasında ayrıca şunları söyledi: “ Bazı belediye başkan adaylarının kendi partilerine ihanet ederek başka partilerin yolunu tutmaları ya da bağımsız aday olarak seçmenlerin karşısına çıkarak ‘ben şu partiye ya da bu partiye geçerek size daha iyi hizmet vereceğim yeter ki beni belediye başkanı seçin demeleri ‘ bizce etik bir davranış değildir. Türk siyaseti bugüne kadar ne çektiyse bu anlayıştan çekmiştir. Gömlek değiştirir gibi parti değiştirenden tutun da belediyeye hibe edilen çöp aracını seçimleri kaybedince geri gönderene kadar bunun çeşitli örnekleri bulunmaktadır. O yüzden bazı bağımsız belediye başkanı adaylarının kullandığı ifadelere sonradan sıkıntı yaşamamaları için dikkat etmelerinde fayda görüyorum. Seçmenlerinde bu tip davranışlara prim vermemesini rica ediyorum.”