Karsu, resmen aday



Haber: N. Halid Altundal

Haber: Kasım Şahin

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Teşkilatında Merkez İlçe Kongresinin ardından gözlerin çevrildiği İl Başkanlığı Kongresinde kimin aday olacağı sorusunun cevabı netleşti. 16 Şubat’ta gerçekleştirilecek kongre hazırlıklarının devam ettiği CHP Bolu Teşkilatı’nda İl Başkanı Kazım Karsu, Genel Merkez tarafından Ankara’ya çağrıldı. CHP Genel Merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İl Başkanı Kazım Karsu, kongreye ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından edinilen bilgiye göre Kazım Karsu’nun kongrede CHP Başkanlığı için tek aday olarak gösterileceği öğrenildi.

“PARTİME SAHİP ÇIKACAĞIM”

Konuyla ilgili ulaştığımız Karsu gerçekleşen görüşmeye değinerek, “Parti merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. Kendisi ile kongre sürecine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Yaptığımız görüşme neticesinde kongrede İl Başkanlığı için aday olmamı istediler. Ben de Genel Başkanımızın görüşleri çerçevesinde 16 Şubat’ta gerçekleştirilecek İl Kongremizde tek aday olarak partime sahip çıkacağım. Bolu’yu, Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve kıymetli vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağım” dedi.