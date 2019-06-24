Karsu tarihi zaferi kutladı

Haber: Esra ÖZTÜRK

"Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" diyen Karsu "Sonuç tüm İstanbul'umuza hayırlı olsun. Millet İttifakı olarak çok büyük bir seçim başarısının altına imza attık. 23 Haziranda İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı bazında yapılan seçimler, İlçeler ve İl genel meclisi bazında da yenilenseydi AKP daha da muazzam bir hüsrana uğruyordu. İstanbul'daki bir çok AKP'li belediye şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet ittifakına geçmiş olacaktı" biçiminde konuştu.

"Tarihteki her kötü yönetim, bir kahraman doğurur" diyen Karsu; "İşte Köroğlu, İşte Malkoçoğlu, İşte Dadaloğlu ve şimdi de İmamoğlu. Sonuçlar, İstanbul'a yeni bir başlangıç anlamına gelmektedir. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Türkiye'de artık ayrımcı siyaset dilinin sona ermesi gerektiğini vurgulayan Karsu; " Bu seçimin kaybedeni, insanlarımızı ayrıştıran, öteleyen ve halkın haklı taleplerine kulak vermeyerek bildiklerini okuyan zihniyet olmuştur. İnsanlarımız bu seçimle kutuplaşmaya karşı bir tavır alarak hükümete ciddi bir mesaj vermiştir" şeklinde konuştu.

Karsu; "Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, partimizin tüm il başkanlarına, milletvekillerimize, A'dan Z'ye tüm yönetici kadrolarımıza, tüm çalışma arkadaşlarıma, sandık başında görev yapan tüm partililerimize, Millet İttifakında birlikte mücadele ettiğimiz İyi Partili arkadaşlarıma ve demokrasiye sahip çıktıkları için İstanbul'un tüm seçmenlerine teşekkürü bir borç biliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.