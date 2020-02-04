Karsu ve İl Yöneticileri Tepecik’te

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Kazım Karsu, İl yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve Yöneticileri ile Güney Çevre Yolunun sel felaketine neden olduğu Tepecik Mahallesini ziyaret ettiler. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş’ın da eşlik ettiği CHP heyeti yapılan çalışmaları yerinde incelediler. Belediyenin hasar tespit ve onarım çalışmaları hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen’den bilgi alan Kazım Karsu ve beraberindekiler sel felaketinin yaşandığı Tepecik Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundular.