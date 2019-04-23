Karsu’dan 23 Nisan mesajı

Haber: BMA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında CHP İl Başkanı Karsu şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan 1920, milletimizin egemenliğini eline aldığı, hep birlikte tutsaklık zincirlerini kırdığı, özgür iradesi ile tarihini yeniden yazmaya başladığı gündür. Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirasının bizlere yüklediği sorumlulukla Türkiye Büyük Millet Meclisinin temsil ettiği milli egemenliğe, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve cumhuriyete her zaman sahip çıkacağız. CHP, tarihsel ve güncel sorumluluklarının, görevlerinin bilincindedir. 23 Nisan, milletin özgür ve bağımsız yaşayacağının müjdecisidir. 23 Nisan birlik ve bütünlüğümüzün teminatı, çocuklarımızın geleceğinin güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisini kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.”