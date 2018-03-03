Haber: Semih Baykal

Karsu Afrin'de 8 şehidin ve 13 yaralının olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan isteğimiz, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize bürolarımıza iş yerlerimize Türk bayrağı asalım" dedi.

CHP İl Başkanı Karsu, Zeytin Dalı Harekatında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bütün vatandaşlarımızdan şunu yapmalarını istiyoruz. Kahraman ordumuza güveniyoruz, terörle mücadele konusunda başarılı olacaklarına inanıyoruz. Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sardığımız gibi evlerimizi, bürolarımızı, iş yerlerimizi ve tüm mekanlarımızı Türk bayrağı ile donatalım" çağrısında bulundu.