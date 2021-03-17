Karsu’dan andımız tepkisi





CHP Bolu il başkanı Kazım Karsu, Danıştay’ın, okullarda okutulan Andımız ile devlet madalyalarından Atatürk kabartmasının kaldırılması kararını eleştirerek, “'Atatürk' demek, Türkiye demektir. 'Atatürk' demek, bağımsızlık demektir. 'Atatürk' demek, milli şeref, haysiyet ve onur demektir. Beyhude çabalarla Atatürk’ü bu milletin yüreğinden de, zihninden de söküp, atamazsınız. Bu milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu il başkanı Kazım Karsu, Danıştay’ın, okullarda okutulan Andımız ile devlet madalyalarından Atatürk kabartmasının kaldırılması kararına sert tepki gösterdi. Başkan Karsu; “Danıştay aldığı iki ayrı kararla, hem okullarda okutulan Andımız’ı, hem de devlet madalyalarından Atatürk kabartmasını kaldırdı. Beyhude çabalarla Atatürk’ü bu milletin yüreğinden de, zihninden de söküp atamazsınız. Andımız herhangi bir etnik kökeni dışlamaz, kimseyi ayrıştırmaz. Cumhur İttifakı ne yaparsa yapsın, Andımız’ın her kelimesi ve Atatürk sevgisi bu milletin yüreğinden ve ruhundan silinmeyecektir” Dedi.

Başkan Karsu; “'Andımız'ın ve devlet madalyalarındaki Atatürk kabartmasının kaldırılmasını isteyen kimdir? 'Atatürk' demek, Türkiye demektir. 'Atatürk' demek, bağımsızlık demektir. 'Atatürk' demek, milli şeref, haysiyet ve onur demektir. Bu milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın. 'Andımız' ülke bütünlüğü içinde, vatan sevgisini, cumhuriyet ideallerini barındırır. Saygı ve sevgi kavramlarını içselleştirir. Çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini simgeler. Andımız' okullarımıza, Atatürk kabartması ise madalyalarımıza geri dönecektir. Bunun önemle vurguluyorum" şeklinde konuştu.