banner128

banner101

24 Aralık 2016 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Karsu’dan Atatürk heykeli açıklaması

    Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı H.Kazım Karsu yaptığı basın açıklaması ile Asteğmen Kubilay’ın şehit edilişi ve Rize’de Atatürk heykelinin kaldırılışı ile ilgili konulara değindiği açıklamasında;

    23 Aralık 2016 Cuma 16:14
    Bu haber 216 kez okundu
    Karsu’dan Atatürk heykeli açıklaması

    Haber: Aysun Beykoz

    Kubilayımızın katlinin 80. yılı acısını bir kez daha yaşarken; Rize’de 15 Temmuz Şehitleri anısına Anıt yapacağız diye  Atatürk heykelini taşıdılar. Hem de nasıl? Sökülüşü kaldırılışı taşınışı yüreğimizi bir kez daha en şiddetli biçimde acıttı. Bu durumun "yeni yere" taşınması şeklinde algılanması mümkün değildir. Bunu düşünenler, yapanlar, seyirci kalanlar hiç bir zaman unutulmayacaktır. Daha evvel de çay bardağı heykeli yapmaya kalkışmışlardı. Haberi duyunca dedim ki "baba çocuklarına bir bağ bağışlamış, çocuklar ona bir salkım üzüm verememiş" Bu düpedüz nankörlüktür. Bu ülkenin kurucusuna ihanettir. Nerden bakılırsa bakılsın vatana ihanettir. Asıl amaçları Atatürk'ün adını, hatırasını, ilkelerini bu halkın zihninden silmek... Buna kimin gücü yetebilir? Bu ülkede Atatürk devrimlerine gönül vermiş, onun yolundan giden, aydın milyonlarca evladı var. Sanıyorlar mı ki bu milyonlar sinecek? Sanıyorlar mı sessiz kalacak, bu faşizme boyun eğecek? Yanılıyorlar.

    Bir diğer konu da bizim neden her yere şehitlerin adını verdiğimiz. Neden bu kadar şehidimiz var? Bu insanlar ölmese geri dönüp sevdiklerine sarılabilse, onlarla birlikte yaşayabilse daha güzel değil mi? Sokağa, parka ismini verince borcumuz bitiyor mu? Terörle mücadeleyi bitirmiş, ülke sorunlarını çözmüş gibi heykelleri kaldırmaya uğraşıyorlar. Dün IŞİD infaz görüntüleri yayınladı. Türk askerlerini katlettiğini duyurdu. Bunun sorumlusu olarak da Türk hükümetini gösterdi. Bir yıldan fazla zamandır IŞİD'in elinde esir bulunan Sefer Taş'a dün ne oldu? Yanarak öldü. Hükümetimiz nerede? Bizim çocuklarımız Suriye'de ne yapıyor?Bu soruların cevabını alacağız.Güneydoğumuzda sanki sınır hiç yok yol geçen hanı, ortalık yangın yeri, evlatlarımız birer birer şehit oluyor, ocaklarımıza ateşler düşüyor ama ülkemde açılışlar, şaşalı törenler hız kesmeden umursamadan sürüyor sürdürülüyor. Halka hesap verecekler. Heykelinden korktukları yüce Atatürk'e yapılan saygısızlığın da, askerlerimizin de hesabını verecekler.

     

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, Bolu, İl

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR NE SİYAH NE BEYAZ, FLU
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Beni Kandıramazsınız Beyler
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tadımız tuzumuz Kalmadı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR İKİ EL BİR BAŞ İÇİN
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversitemiz Büyüyor
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU” 30 “YENİ BÜYÜKŞEHİR”DEN “ 1 “İMİ(2)?
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK DÖVİZ KURU VE ÜLKEMİZ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Akyuvarlar
  • Suat Tosun Suat Tosun KİTAP KONSER BİLE BEDAVA …
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MEHMETÇİKLERİMİZİ UĞURLARKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Başkan Yılmaz’dan Değerlendirme
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş MAHSUR MUYUZ?
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NE ACI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İBRETLİK HİKAYELER
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSLÂM’IN YAHUDİLEŞTİRİLMESİNE FIRSAT VERMEYELİM (III)
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni müdür’e özel mesaj…
  • Hüseyin Kaya Hüseyin Kaya Haydeee! Hayri-Erdal-Mehmet, nolcek şimdi?
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner82
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © boluolay.com

    banner129