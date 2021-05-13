Karsu’dan barış ve kardeşlik vurgusu

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu il Başkanı Kazım Karsu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Karsu kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi; "Kovid-19 salgını geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayını huzur ve güven içinde geçirmemizi engelledi. Hükümetin aldığı tam kapanma kararı sonrasında maalesef milyonlarca insanımız adeta kaderleriyle baş başa bırakıldı. Bu süreçte, CHP'li belediyeler olarak salgın nedeniyle daha da ağırlaşan ekonomik buhranın, yüzbinlerce ailemiz üzerindeki etkisini yurt genelinde azaltmaya çalıştık. Kimsenin yoksunluğunu ve yoksulluğunu teşhir etmeme, 'Bir elin verdiğini diğer elin görmediği' bir anlayışla hareket ettik. Ramazan ayının ruhuna ve sosyal devlet ilkesine uygun olarak kimseyi ötekileştirmedik ve yardımlarda kimseyi ötelemeyip kayırmadık. CHP'li belediyelerin bu yardımlaşma ve dayanışma uygulamaları, vatandaşlarımızın güvenini kazandı, güven arttıkça yardımseverlerin sayısı arttı, yardımların bereketi çoğaldı. Hangi görüşten olursa olsun milyonlarca vatandaşımızın 'hakkın, hukukun ve adaletin' hakim olduğu bir Türkiye hedefine doğru, hep birlikte yürümekte olduğunu, görüyorum. Bu duygularla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, terör örgütlerine karşı mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyorum. Salgına karşı olağanüstü bir çabayla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Salgın dolayısıyla hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımızı hiç unutmayacağız. Güvenlik güçlerimiz, apartman görevlilerimiz, kuryelerimiz, bakkallarımız, PTT çalışanlarımız başta olmak üzere salgın boyunca da işbaşı yapan tüm emekçilerimizin, tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Sevginin, saygının, barış ve kardeşliğin hakim olduğu nice bayramlara."