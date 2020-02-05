Karsu’dan çevre yolu açıklaması

Haber: Aysun Beykoz

Tepecik Mahallesinde meydana gelen su baskını sonrasında bir değerlendirme yapan CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu yaşananların Güney Çevre Yolu’na itiraz konusunda ki haklılıklarını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı. Karsu; “Bolu’nun en verimli tarım ovasında yapılacak 12 metre yüksekliğinde ve 70 metre genişliğindeki çevre yolu projesi ilimizin doğasına ve insanına daha fazla zarar vermeden derhal iptal edilmelidir. Bolu Platformu, yol inşaatının durdurulması ve projenin iptali için dava açıp muhtarlar dâhil 50 sivil toplum kuruluşunu tek çatı altında toplayarak, Bolu İdare Mahkemesi'ne projenin iptali için dava açmıştır. Eğer bu proje hayata geçerse Çevre yolu, birçok köyü ikiye bölecek. Doğa turizminin geleceğini olumsuz etkileyecek, hava, görüntü ve ses kirliliğine yol açacak. En önemlisi Bolu'nun en verimli tarım arazileri yok olacak” dedi. Dünyanın hiçbir yerinde tarım arazisinin ortasına otoban yapılmadığına dikkat çeken Karsu; “ Eğer bu yol hayata geçerse buradan geçen arabaların % 99’u dizel araç olacaktır. Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak bilindiği gibi motorin kullanılır. Dizel yakıt kullanan araçlar havayı ve çevreyi doğrudan kirletmenin yanı sıra, saldıkları karbon emisyonları nedeniyle küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine de yol açarlar. Bu açıdan yolun etrafındaki tarlalarda yetişen meyve ve sebzeler dizel egzoz dumanında yer alan siyah karbon ve üzerinde bulunan poliaromatik hidrokarbon gibi kanserojen maddelere yoğun bir şekilde maruz kalacaktır. Bu kanserojen maddeleri emen meyve ve sebzelerin tüketilmesi halinde insanlarımızın kanser riskiyle karşı karşıya kalacağını söylemek için herhalde doktor olmaya gerek yoktur” biçiminde konuştu.

Salı günü Tepecik mahallesinde yaşanan sel felaketinin Güney Çevre Yolu projesi için yönü değiştirilen Gücük Deresinden kaynaklandığını vurgulayan Karsu; “Doğal kaynaklarımıza ve tarım arazilerimize geri dönülmeyecek zararlar verecek bu projenin 2. ve 3. aşamasının derhal iptal edilerek, 1. aşamasının da en kısa sürede sonlandırılması en doğru olgu olarak karşımızda durmaktadır. O yüzden Güney Çevre Yolu Projesinin sonlandırılmasını acilen istiyoruz” şeklinde konuştu.