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    • Karsu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert tepki

    Cumhuriyet Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin adından Türk ibaresinin çıkarılmasına ilişkin yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

    09 Şubat 2018 Cuma 12:41
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    Karsu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert tepki
    Haber: Kasım Şahin
    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı sonrası Türk Tabipler Birliği’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamasını yapması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sert tepkiyle karşılanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin isimlerinden Türk ibaresinin bir an önce kaldırılması gerektiğin açıklamasında bulunmuştu. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren bir açıklama yaptı. CHP İl Başkanı Karsu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında yaptığı, ‘Türk Tabipler Birliği'nin başındaki Türk ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey. Çünkü bunların milli yerli gibi hiç bir şekilde vatanının yanında yer almak gibi bir durumu yok. Tam aksine karşımızda yer alma teröristlere sahip çıkma gibi durumları var’ açıklaması üzerine hükümetin jet hızıyla tüm meslek örgütlerinin adları ve faaliyetleriyle ilgili çalışma başlatması ülkemizdeki yönetimin, hiyerarşinin ve bürokrasinin tam bir tiyatroya döndüğünün açık göstergesidir. Türk Tabipler Birliğinin ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ açıklaması amacı insanların sağlıklarına kavuşturulması ve hayatta kalmasını sağlamak olan doktorluk mesleğinin getirmiş olduğu endişedir. Ancak ne yazık ki bu ve benzer açıklamalara karşı toplumun bazı kesimlerinden gelen tepkiler, konunun hiç mi hiç anlaşılmadığının apaçık bir göstergesidir. Yapılan açıklamaların terör örgütlerine destek, teröristi savunma gibi lanse edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Bu nedenle başlatılan karalama kampanyalarının çıkış noktasının iktidar partisi olması birlik ve beraberliği bozacak her türlü kara propagandanın yapılması toplumda bölücülük yapanların sadece terör örgütlerinin olmadığını ortaya koymaktadır. 
    Gelinen noktada Türk milletinin geleceğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasını düşünerek yapılan açıklamaların hepsinin teröre ve teröriste destek olarak sulandırılması Türk toplumunun daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldığının bir göstergesidir.  Cumhurbaşkanı’nın vatanın ve milletin bekasını düşünerek kaygılanan herkesi her bulduğu kürsüde ciddiyetten ve tarafsızlıktan yoksun bir şekilde ötekileştirmesi toplumu binlerce parçaya bölmekten öte gitmemektedir. Öyle ki her olağanüstü durumda birlik, beraberlik çığırtkanlığı yapanların aslında toplumu bölmek için çalışmasını üzülerek görüyoruz. 
    Her şeyi bir kenara bırakacak olursak AKP Genel Başkanı’nın çıktığı kürsülerden söylediği cümleleri emir telakki ederek bürokrasiden uzak bir anlayışla hemen harekete geçen Bakanlar, Bakanlıklar, Kamu Kurumları ve diğerlerinin 94 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nde emsali görülmemiş bir yönetim rezaletine yol açtığı da ortadadır. 
    Recep Tayyip Erdoğan’ın son olarak Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin adlarından Türk ibaresinin kaldırılma açıklamasının ardında millilik meselesi yoktur. Bu açıklamaların ve çalışmaların benzerlerini geçmiş yıllarda da yaptı. ‘Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alıyoruz’ dedi, bazı kamu kurumlarının başındaki T.C. ibaresini kaldırttı, okullarda andımızın okunmasını kaldırttı. Yetmedi marşlarımızı yasakladı.  Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerine ve yaşamına katlanamayan Sayın Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soruyoruz şimdi, senin Türk ibaresi ile, Türkiye Cumhuriyeti ile, Atatürk ile, bu millet ile ne derdin var? Neden Türk’ü, Türkiye’yi kabullenemiyorsun? Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Bunu vatanımız ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne göz diken herkese ve her düşünceye karşı çıkarak,  sizlerin siyasi rant elde etmesine de müsaade etmeyerek sürdüreceğiz.”

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Partisi, Bolu, İl, Başkanı

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