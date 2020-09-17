Karsu’dan Doğanay’a: Trajikomik ve acınası



Haber: Ceylan Beykoz

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Atatürk” rahatsızlığı üzerinden ilimizdeki CHP’lileri eleştirmesine yanıt İl Başkanı Kazım Karsu’dan geldi. CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, partisinin 2019 yerel seçimlerinde yakaladığı başarı ivmesinin AK Parti cephesinde büyük bir rahatsızlık yarattığını vurgulayarak,"Anlaşılan o ki iktidardaki günlerinin sayılı olduğunu anlayanlar şimdide çareyi partimizi içerden karıştırmakta aramaya başladılar" dedi.

“HEM TRAJİKOMİK HEM DE ACINASI BİR DURUM”

İl Başkanı Karsu, Doğanay’ın eleştirilerine karşılık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Ulusumuzun kurtarıcısı, emperyalist ülkeleri savaş meydanlarında dize getirerek düşmanı Akdeniz ve Ege'de denize döken "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.. "diyerek bu güzel ülkeyi hepimize emanet eden "Yurtta Barış Dünyada Barış" diyerek Türk'ün savaş alanında olduğu gibi siyaset ve ticaret alanlarında da başarılı olmasını sağlayan aynı zamanda dünya lideri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak ve yüce değeridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Türkiye Cumhuriyetinin ulaşılmaz büyük kahramanı ve büyük gurur duyduğumuz önderimizdir. Bizim partimizde Atatürk'le sorunu olan ya da cumhuriyet devriminin kazanımlarıyla problemi olan insanlar yoktur. O yüzden 18 yıllık iktidarları döneminde Yüce Atatürk'ün ismini havaalanlarından, okullardan, stadyumlardan silerek ya da değiştirerek onu yok sayabileceğini sanan zihniyetin bugün partimize ‘Atatürkçülük’ dersi vermeye kalkması hem trajikomik hem de acınası bir durumdur.”

“YAŞASIN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK”

“Demokrat Partiden bu yana adım adım uygulanan Anti-Kemalist uygulamalar bizi hem üzmekte hem de öfkelendirmektedir” diyen Karsu açıklamasında ayrıca, “Bizi Yüce Atatürk'ün yolundan hiç kimse alıkoyamaz. Biz Atatürkçüyüz, Gazi Mustafa Kemalleriz, Bizden milyonlarca Atatürkçü çıkar. Başka bir şey çıkmaz. O yüzden boşuna uğraşmasınlar. Tekrar ifade etmem gerekirse Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak yüce değeridir. Zaten dünya bunu böyle kabul etmiştir. O bizim iliklerimizde, kanımızda canımızdır. İnanın bizim sesimiz soluğumuz kesilmez. Bu uğurda da yorulmayız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerleri!” dedi.