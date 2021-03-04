Karsu’dan İzzet Baysal mesajı

Haber: Aysun Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl başkanı Kazım Karsu Bolu’nun Babası, hayırların efendisi İzzet Baysal’ın vefatının 21’nci yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınladı. Merhum İzzet Baysal’ın örnek kişiliğinin öldükten sonra bile insanlığın yolunu aydınlattığını vurgulayan Başkan Karsu anma mesajında, “Merhum İzzet Baysal, 2000 yılının 5 Mart’ında hakkın rahmetine kavuştuğunda 93 yaşında bulunmaktaydı. Merhum İzzet Baysal Bolu’da hiç kimseye nasip olmayan muazzam bir kalabalıkla, kendi arzusu ve Bakanlar Kurulu kararı ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsündeki Anıt Mezarına, çok sevdiği ve her şeyini adadığı üniversite gençliğinin kalbine defnedildi. Merhum İzzet Baysal’ın ilimize kazandırdığı tüm eserlerinin koruyucusu ve takipçisi olacağımızı bir kez daha yineliyor, Sayın Ahmet Baysal’a da merhum amcasının yaktığı hizmet meşalesini daha da yukarıya taşıyarak tüm Türkiye’ye örnek olduğu için bir kez daha teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Merhum İzzet Baysal’ın ilimize ve ülkemize yaptığı katkılar saymakla bitmez, kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Her kente nasip olmayacak bir hayırsevere sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. Merhum İzzet Baysal’ı bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, eşsiz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı.