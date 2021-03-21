Karsu’dan kadın örgütlerine çağrı

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Türkiye’nin ilk kez insan hakları ile ilgili bir sözleşmeden çekildiğini ve Anayasa’nın 90. maddesine göre bir sözleşmenin ancak kanunla çıkılabileceğini vurgulayan Başkan Karsu, TBMM devre dışı bırakıldığı için kararın “yok hükmünde” olduğunu belirtti. Başkan Karsu, sözleşmedeki maddelerin önemine değinerek, “Uluslararası anlaşmaların bir tanesini feshetmek, diğer uluslararası anlaşmaları da aynı yöntemle feshedebileceği anlamına geliyor. Bu Türkiye açısından çok sıkıntılı bir durumdur" dedi.

KADIN ÖRGÜTLERİNE ÇAĞRI

CHP Genel Merkezi’nde Cumartesi günü yapılan toplantılar sonucunda İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine karşı Danıştay’a başvurulması kararının çıktığının altını çizen Başkan Karsu tüm kadın örgütleri ve ülkemizde yaşayan 42 milyon kadının bu davaya taraf olması için çağrıda da bulundu.