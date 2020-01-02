Karsu’dan Kanal İstanbul açıklaması

Haber: N. Halid Altundal

Son günlerde kamuoyunda büyük tartışmalara sebep olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili Türkiye’nin dört bir yanından Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Teşkilatları tepkilerini dile getirirken bir açıklama da CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu’dan geldi. Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuşan CHP İl Başkanı Kazım Karsu, “Kanal İstanbul projesi konusunda Ekrem İmamoğlu’nu biz parti olarak destekliyoruz. İstanbul’da 16 milyon insan yaşadığı söyleniyor, ama Türkiye’de yaşayanların hepsinin kardeşi, dayısı, halası, bir akrabası İstanbul’da. Yani 82 milyon insan İstanbul’da yaşıyor gibi düşünüyorum. İstanbul’un Avrupa ile ilişiğini kesmek, böyle bir kanalın yapılması buradaki 82 milyon insana zarar verecektir. Kaldı ki bizzat orada yaşayan 16 milyon insan daha çok etkilenecek. Suyu, tarımı, beslenmesi, Avrupa’yla gidiş gelişi, bağlantıları… Eğer uzmanların dediğine bakarsak oradaki kanalın yapılışı ile Avrupa ve Asya arasında küçük bir adacık oluşacak. Bu adacıkta depremde sarsıntılardan dolayı kaymalar, sıkışmalar, su kanallarının gelişi oradaki bütün doğal yapıyı bozacak” dedi.

BÜYÜK BİR HATA

“Böyle bir kanalın yapılışı birkaç milyon insanın daha oraya gidip yerleşmesi oranın dokusuna ağırlık katması demektir” diyen Kazım Karsu açıklamalarının devamında, “Oradaki insanların bir savaş, bir deprem anında nereye götürüleceği, nasıl kaçırılacağı, nasıl yardım edileceğini konusunu ben sıkıntı ile seyrediyorum. Düzce-Bolu depreminde biz Düzce’ye yardıma gitmeye çalıştık. E-5’ten Bolu Dağından giderken Bolu Dağı yarıldı ve yol kapandı. Biz köy yollarından gittik. O gece Düzce’ye ulaşamadık, Bolu’ya gelmekte de sıkıntılarımız oldu. Demek ki İstanbul’da ilerde böyle bir deprem anında daha büyük sıkıntılar olacak. Bolu’nun nüfusu ile Düzce’nin nüfusu ortada. Biz birbirimize ulaşmada sıkıntı çektik. İstanbul’un kalabalık bir mahallesinde Bolu nüfusu kadar insan olduğunu düşünürsek bu projenin ne kadar büyük bir hata olduğunu görürüz” diye konuştu.

“MADEM BÖYLE BİR PARAMIZ VAR, BU KAYNAĞI FABRİKA YAPARAK KULLANSINLAR”

Yatırımın başka bir yerde fabrikalar yaparak gerçekleştirilmesi halinde insanların ağırlığını o yerlere vereceğinin altını çizen Karsu ayrıca, “Şimdi bu iktidar fabrikaları satıyor, niye satıyor? İşletemiyor, zarar ediyor, satıyor. Şimdi bu kanalı yapacağım, işleteceğim, para kazanacağım diyor. Bir yanlışlık var, eğer orayı işletemiyorsan burayı hiç işletemezsin. Eğer iktidar ülkenin başka bir yerine böyle bir işletme yapacak olsa, insanlar oraya yoğunlaşsa, orada İstanbul’a benzer bir güzel yatırım yeri iş sahası açsa, oralar daha çok kalkınır Anadolu daha çok kalkınır. Madem böyle bir paramız var, bu Kanal İstanbul’u yapabilecekleri bir para var; bu kaynağı fabrika yaparak, iş sahasını genişleterek kullansınlar. Böylelikle Türkiye kalkınır, iktidar da bundan kazanır” ifadelerini kullandı.

İTİRAZ DİLEKÇESİ VERDİLER

İktidar ve Ana Muhalefet arasındaki Kanal İstanbul tartışması devam ederken CHP İl Teşkilatı, yoğun bir katılımla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gitti. CHP İl Başkanı Kazım Karsu, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, İl Yöneticileri ve onlarca partili İstanbul’a gönderilmek üzere Kanal İstanbul için itiraz dilekçesini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sundu.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2020, 16:54