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Karsu’dan kongreye davet

CHP Bolu il başkanı Kazım Karsu 16 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek olan il kongrelerinin Bolu siyasal tarihinde şimdiye kadar yapılmış en önemli kongrelerden biri olacağını vurguladı.

Karsu’dan kongreye davet

“ Ulusumuzun kurtarıcısı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda tüm gücümüzle yürümeye devam ediyoruz. Onun devrimlerinin ışığı dün olduğu gibi bugünde yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. O yüzden pazar günü saat 12.00’de il kültür merkezinde gerçekleştireceğimiz kongremiz iktidar yürüyüşümüzde önemli bir aşama olacaktır. Yerel seçimlerdeki muhteşem başarımızdan sonra yapılacak olan il kongremizde vereceğimiz mesajlar hem yerel hem de ulusal anlamda büyük bir önem taşımaktadır. Partimizin önemli isimlerinin de katılacağı olağan il kongremize partililerimizin yanı sıra siyasete meraklı ve ülkemizin sorunlarına duyarlı her kesimden yurttaşımızı da davet ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2020, 13:18
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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