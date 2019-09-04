Karsu’dan Sivas Kongresi mesajı

Haber: Birol Ertunç

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu Sivas Kongresi’nin 100.yıldönümü unutmadı. Karsu, yaptığı yazılı açıklamada Sivas Kongresi'nin 100. yıldönümünü gururla kutladıklarını ifade ederek “Sivas Kongresi, esaret ve tahakküm altında yorgun düşmüş ve fakirleşmiş büyük bir milletin, emperyalistlerin manda ve himayesini reddederek, tüm güçlerini tam bağımsızlık için birleştirdiği ve milli iradeyi tek kurtarıcı olarak ilan ettiği bir büyük şahlanıştır. Sivas Kongresi, halkımızın vicdanından yükselen Kuvayı Milliye ruhunu, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştiren kongredir. Sivas Kongresi, Büyük Önderimiz ilk Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle, Kuvayı Milliye Ruhundan ve Müdafaa-i Hukuk anlayışından neşet eden, onun bağrndan doğan Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ilk kurultayıdır. İlk kurultayımızın ve ilk genel başkanımızın aydınlattığı yolda partimiz, yüz yıldır her türlü hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı, ayrım yapmadan tüm yurttaşlarımız için hakkı, hukuku, adaleti savunmaya devam etmiştir ve edecektir. Köklerini Müdafaa-ı Hukuk anlayışından alan ve çok partili demokrasiye geçişin öncülüğünü yapan partimiz, aziz milletimizin büyük mücadeleler sonunda elde ettiği hukuki ve demokratik kazanımları koruma kararlılığındadır. Hiç şüphesiz ki, bu kazanımların en büyüğü tüm yetkilerin bir saraydan, bir tek adamdan alınıp Meclis'e, milletin temsilcilerine, yani milletin kendisine verilmiş olmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de, saray rejiminin yurttaşlarımıza reva gördüğü haksız, hukuksuz ve adaletsiz yönetim anlayışına karşı, yurttaşlarımızın birlikteliğini, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü kararlılıkla savunacaktır. Milletimizin demokratik iradesinin ve refahının önündeki tüm engelleri kaldırmak için mücadele edecektir. Bu çerçevede öncelikle; Cumhurbaşkanının kesinlikle tarafsız olmasını, Güçler ayrılığı ilkesine mutlaka uyulmasını, Devlet yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanmasını, Ekonomik ve Sosyal Konseyin düzenli olarak toplanmasını, Kamu Özel İşbirliği Projelerine döviz bazında verilen garantilerin derhal TL'ye çevrilmesini gerekli görüyoruz. Sivas Kongresi her türlü manda ve himayeyi reddetmişti. Bugün dünyada emperyalizmin yeni biçimleri, yeni manda ve himaye yöntemleri halkları sömürmeye devam etmektedir. Sivas Kongresinin 100. yılında bölgemizde ve dünyada yaygınlaşan her türlü yeni mandacılık ve yeni himayecilik yöntemlerini reddettiğimizi beyan ediyoruz. Sivas Kongresi, bağımsızlık, özgürlük ve adalet yürüyüşümüzdeki ilham kaynağıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi olarak, ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığına ve milletimizin iradesine olan sarsılmaz inancımızı yüzyıl önce olduğu gibi bugün de Sivas'ta, aynı heyecan ve kararlılıkla yineliyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere dünya tarihinde emperyalizme karşı en şanlı mücadeleyi veren vatansever yurttaşlarımıza bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2019, 16:18