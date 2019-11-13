Karsu’dan Sönmezel’e cevap

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bolu Milletvekili Sayın Arzu Aydın’ın danışmanı Taha Furkan Sönmezel yaptığı açıklamasında 2 yıl önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların hakaret unsuru içermediğini ve fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Siyasetten ekmek yiyenlerin bir kere siyasi parti genel başkanlarına ve onların temsil ettiği siyasi misyona çok dikkat etmesi gerekir. Kendisi rövanş amacıyla bu tür bir açıklama yaptığımı ima etmiştir. Ben, Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında da, Sayın Devlet Bahçeli hakkında da bu tip paylaşımların yapılmasına karşıyım. Bu türden paylaşımların yapılmasını hiçbir zaman doğru bulmuyorum. O yüzden altı oku ters gösteren paylaşımlara iştirak eden Sönmezel’in yarın kendi partisinin ampulünü ters gösteren paylaşımlar karşısında ki tutumu ne olacaktır? Türkiye Cumhuriyetini kuran ve bağımsız bir ülkenin yurttaşları olarak yaşamımızı sağlayan partimizin bugünkü genel başkanıyla dinci bir terör örgütü liderinin alakası nedir? Sevgili Genel Başkanımız ile Fethullah Gülen gibi terör örgütü ele başısını bir arada gösteren karikatürleri paylaşmak her şeyden önce toplumun genel değerlerine karşı çok büyük bir saygısızlık içermektedir. Bizim kendisinin danışman olmasıyla ya da partisinin çeşitli kademelerinde görev almasıyla ilgili hiçbir problemimiz yoktur. Toplumun değer yargılarına ve partimizin simgelerine karşı yaptığı saygısız paylaşımlarla ilgili problemimiz vardır. Ülkemiz AKP iktidarında adeta uygar dünyadan aforoz edilmiş ve birçok yerde 3.dünya ülkeleri ile aynı kategori içinde gösterilmeye başlanmıştır. Zaten yaşadığımız ekonomik krizde her şeyden önce siyasal krizin bir sonucu olarak ortada durmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın son grup toplantısında dediği gibi; Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Çözmeyenler var ama biz çözeceğiz. Türkiye’ye demokrasiyi mutlaka getireceğiz. Biz yani cumhuriyeti kuranlar bize miras bıraktılar, bizler bu cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma konusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Bu memlekete huzuru da kardeşliği de getireceğiz.”