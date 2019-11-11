Karsu’dan Sönmezel’e özür çağrısı

Haber: Volkan Yılmaz

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Bolu milletvekili Arzu Aydın’ın danışmanlarından Taha Furkan Sönmezel’in CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle özür dilemesi gerektiğini vurguladı. Karsu yaptığı açıklamada “Bolu milletvekili Sayın Arzu Aydın’ın danışmanlarından Taha Furkan Sönmezel’in, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları hiç şık olmamıştır. Terör örgütü ele başısı Fethullah Gülen ile Sayın Genel Başkanımızı bir arada gösteren ve karikatürize eden “ Yönünü şaşıran ok” başlıklı paylaşımlarla Sayın Arzu Aydın’ın danışmanı neyi elde etmeyi amaçlamaktadır? FETÖ, devlet kademelerinde en parlak dönemini acaba hangi iktidar döneminde yaşamıştır? 2014 yılına kadar hangi parti ile birlikte çalışarak seçimleri kazanmasında pay sahibi olmuştur? Bugünkü ekonomik ve hukuki sorunların temelini hazırlayan 2010 yılı referandumu için “İmkân olsa mezardakileri bile kaldırarak referandumda evet oyu kullandırmak lazım” diyerek AKP hükümetine destek isteyen cemaatin lideri kimdir? Bu soruları çeşitlendirmek mümkündür. Taha Furkan Sönmezel derhal bu paylaşımları ile ilgili olarak kamuoyu nezdinde özür dilemelidir, dilemezse yaptığı paylaşımlar ile ilgili olarak hukuki yollara başvuracağımın bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.