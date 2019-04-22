Karsu’dan Soylu’ya istifa çağrısı



Kazım Karsu, saldırıyı şiddetle kınadı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya CHP İl Başkanı Kazım Karsu’dan sert tepki geldi. Karsu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da istifaya davet etti.

Haber: Gönül Olutürk

Ankara’nın Çubuk ilçesinde geçtiğimiz gün Hakkari’de şehit düşen askerimizin cenaze törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Yapılan saldırı sonrası CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu da bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Karsu açıklamasında ayrıca “CHP’lileri şehit cenazelerine almayın” ifadelerinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da istifaya davet etti. Karsu yapılan menfur saldırıyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Ankara’da şehidimizin cenaze törenine katılan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Söz konusu saldırı akıllara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 24 Haziran seçimlerinden sonra sarf ettiği sözleri akla getirmiştir. O yüzden içişleri bakanı Süleyman Soylu'yu acilen istifaya davet ediyorum. Şehit cenazesini siyasal gösteriye alet etmek dünyanın en ahlaksızca girişimlerinden biridir. Saldırganlar kadar en az, kendileri gibi düşünmeyenleri düşman, terörist ilan edenler, başta genel başkanımız olmak üzere herkesi hedef gösterenler de suçludur. Bu saldırı ülkemize, barışa, huzura, demokrasiye saldırıdır. Olaylar karşısında büyük bir güvenlik zafiyeti yaşanmıştır. O yüzden İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesi gerekmektedir. Bu yolla Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 00:06