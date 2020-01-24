Karsu’dan süreç açıklaması

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Aylar önce aday olmayacağını genel merkeze bildirdiğini, fakat gelen talep üzerine 3. Dönem yeniden CHP Bolu İl Başkanı olmak için talep geldiğini belirterek, süreç hakkında şunları söyledi; “Birkaç ay önce söylemişlerdi ben müsait olmadığımı söylemiştim. Zaten 5-6 senedir il başkanıydım değişsin istiyordum. Belli bir başarıyı da elde ettik bu başarıdan bir kan değişiminin büyük faydası olacağını düşünüyordum. Bir de aynı görevi senelerce yapınca fazla gelir diye düşünüyordum. Onlar da dediler ki biraz daha düşün biz seni istiyoruz. Buradaki arkadaşlarda istiyorlardı. Günlerde azaldı, partinin çok muallakta kalması da doğru olmadığı için beni genel merkeze çağırdılar. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan bey ile görüştüm. Dediler ki arkadaş bu görevi size veriyoruz. Bolu’daki dengeleri bozmak istemiyoruz. Güzel bir başarı elde edildi bu başarının da devam etmesini istiyoruz dediler”

BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN’INDA DESTEĞİNİ ALDI

Genel Merkezin 31 Mart’ta CHP’den Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Tanju Özcan’ı da destekleyelim, belediye başkanı yalnız kalmasın talebinden sonra yeniden göreve talip olduğunu belirten Başkan Karsu; “Bende bu talep sonrasında kabul ettim. Ben kendimi azat etmek istediğimi söyledim fakat izin vermediler. Yaşım doldu, limit doldu dedim fakat iki sene daha sana görev veriyoruz dediler. Tanju Beye de bunları anlattım. Zaten Tanju beyde geçtiğimiz günlerde genel merkezde görüşmüşler. Benim bırakmamamı söylemiş. Yıllarca neferliğini yaptık. Son anda muallakta bırakmanın iyi olmayacağını düşündüm ve kabul ettim”

SÜPRİZ ADAY ÇIKARSA BENİM İÇİN SORUN YOK

Başkan Karsu, açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Sürpriz bir aday çıkabilir. Benim için hiç sorun yok. Bence çok makbul olur diye düşünüyorum. Ne kadar çok aday çıkarsa o kadar o partinin meyveleri çok demektir. Yalnız tabii ki partiye zarar vermemek, partiyi müşkül duruma düşürmemek şartıyla adaylar çıkabilir. Partinin yönetmeliğine, tüzüğüne aykırı davranmayan herkes aday olabilir. Kapımız her zaman herkese açık”

KADINLARIMIZA AĞIRLIK VERECEĞİZ

Yönetimde kadınların da olup olmadığı konusunda da; “Önümüzdeki günlerde arkadaşlarla temas yaparak yönetimimizi oluşturacağız. Değişiklikler olacak. Çünkü bir kan değişimi gerekiyor. Yorulan arkadaşlarımız var. Kadın sayısında da değişiklikler olabilir. Kadınlara ağırlık veriyoruz, her şeyin direği aslında kadınlar. Yanlış yapmayan partiye zarar vermeyen bütün kadınlarımıza yolumuz açık.

BÜTÜN PARTİLER DAVETLİ

Kongreye bütün siyasi partilerin davet edildiğini dile getiren Başkan Karsu; “Kongreye birçok arkadaşı davet ettik. Genel başkanımız gelebilir de gelemeyebilir de. Ama partimizden birçok kişiyi davet ettim. Kongremiz 16 Şubat’ta Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nde saat 11:00’de başlayacak. Sivil toplum kuruluşlarına, diğer siyasi partilere herkese davetiye verdik. Partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır” dedi.