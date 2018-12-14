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14 Aralık 2018 Cuma
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    • Karsu’dan tren kazası açıklaması

    Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Ankara’daki Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

    14 Aralık 2018 Cuma 11:30
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    Karsu’dan tren kazası açıklaması
     

    Haber: BMA

    CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” diyen Karsu konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: “2 yıl önce burası, Kayaş-Sincan arası banliyo hattı, Başkent Ray çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu hatta sadece yüksek hızlı trenler çalışıyordu. Ama bu hattın iki yıl sonra bitmesi gerekiyordu, bitmeden açıldı. Yolun bitmesi, tam anlamıyla bitmesi demektir. Bütün altyapısıyla, üstyapısıyla, sinyalizasyon sistemiyle birlikte açılması gerekiyordu. Ama 2018'in Nisan'ında, 12 Nisan'da bu hat sinyalizasyonsuz bir şekilde hizmete açıldı. Bu, kazaya davetiyenin başlangıç tarihidir."

    Kazayla ilgili olarak "gerçekten düşündürücü ve izaha muhtaç" ifadelerini kullanan Karsu ayrıca, "Son günlerde tren kazalarının giderek arttığı ülkemizde vatandaşlarımızın en güvenilir bir ulaşım aracı olarak seçtiği tren yolculuğuyla ilişkili kuşkuları bir an önce giderilmelidir. FETÖ'nün siyasi ayağı dışında her ayağını ortaya çıkardılar. Hükümet, Sözcü gazetesi yazarlarını FETÖ ile irtibatlaştırma işlerini bırakıp, Ankara’daki Tren Kazasına yoğunlaşmalıdır” dedi.

    Karsu, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından bir daha bu tür üzücü olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını umduğunu vurguladı ve liyakat sistemine dikkat çekerek, “Adama göre iş değil, işe göre adam kuralı hayata geçirilmeli. Her işin erbabı vardır. Liyakat sisteminin düzgün çalışmamasının faturasını yine acı bir şekilde ödedik. Tüm Ulusumuza başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi(CHP), Bolu, İl

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