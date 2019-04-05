Karsu’dan yol üzerindeki inşaata tepki

Haber: Gönül Olutürk

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Bolu’da elde ettikleri büyük seçim başarısının ardından Bolu için tasarladıkları projeleri birer birer yaşama geçireceklerini vurguladı. CHP’li Bolu Belediyesinin henüz iş başı yapmamasına rağmen özellikle vatandaşlardan Kültür Mahallesinde bir inşaat firması tarafından başlatılan hafriyat çalışması yüzünden sık sık şikâyetler aldıklarını söyleyen Karsu; “ Duyduğumuz kadarıyla AKP’li eski yönetim seçimden birkaç gün önce Bolu Belediyesine ait bu araziyi 850.000 liraya Bolu’da iş yapmakta olan bir inşaat firmasına satmış. Şu anda da orada bir çalışma var. Kültür Mahallesinde Meslek Yüksek Okulunun hemen arkasındaki sokakta başlatılan hafriyat çalışması özellikle orada yaşayan vatandaşlarımızdan büyük bir tepki görmekte. Bu alan yayaların yararlandığı ve oto trafiğine açık bir sokaktır. Ayda 5 ya da 6 tane trafik kazası olmaktadır. AKP’li eski yönetimin seçimden çok kısa bir süre önce yaptığı satışı doğru bulmadığımızı ve eski yönetimin imar müdürlüğü tarafından yangından mal kaçırır gibi proje ve inşaat ruhsatı verilmesini doğru bulmadığımızın bilinmesini özellikle istiyorum. Bununla ilgili gerekli çalışmaları Belediye başkanımız Sayın Tanju Özcan ile yaparak en kısa sürede kamuoyuna açıklayacağımızın da bilinmesini isterim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 11:41