Karsu’dan zam açıklaması

Haber: Erdal Tanrıverdi

CHP Bolu İl başkanı Kazım Karsu Türk toplumunun büyük bir yoksullaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Karsu yaptığı açıklamada “Elektriğe, doğalgaza, akaryakıta, çaya, şekere yüzde 30 ila 50 arası zam gelmiş, vatandaşın pazar filesi dolmuyor, mutfağındaki tencere kaynamıyor ama TÜİK enflasyonun düştüğünü açıklıyor. Kriz, manipülasyonlarla saklanamıyor, ‘yapısal reformlarla’ önlenemiyor; vatandaşın cebindeki delik genişliyor. İki yılda elektriğe yapılan zam yüzde 70’lere dayandı. Asgari ücretle geçinen bir vatandaş maaşının yüzde 8’ini sadece elektriğe ayırmak zorunda bırakıldı. Seçimden sonra yapılan zamlar yüzde 30’u buldu, son bir yılda AKP-MHP hükümetinin yaptığı zamlar ise yüzde 56’yı buldu. İşçinin, emeklinin, memurun maaşlarına yüzde 6 zam yapıp, elektriğe, doğal gaza yüzde 56 zam yapmak insafsızlık değil de, nedir?” dedi.

“BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER”

İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın verdiği kanun teklifinin reddedilmesinin bedelini ödeyeceklerini söyleyen Karsu “Geçtiğimiz Ekim ayında İzmir Milletvekilimiz Sayın Murat Bakan tarafından konutlardaki doğalgaz, elektrik ve su tüketiminde Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 1’e düşürülmesi için kanun teklifi verilmişti. Kanun teklifimiz AKP-MHP hükümeti milletvekilleri tarafından reddedildi. Vatandaşa % 1’lik KDV oranını reva görmeyenler bunun bedelini yapılacak olan ilk erken ya da genel seçimlerde mutlaka ödeyeceklerdir” şeklinde konuştu.

“AVRUPA’DA SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ”

Avrupa’da doğalgaz fiyatlarında son 10 yılın en düşük seviyesi oluştuğunu belirten Karsu “Ekonomik krizin vurduğu dar gelirliye, bu zamlarla bir darbeyi de Enerji Bakanlığı vurmuştur. Peki, sonuç ne oldu? 2019’un ilk 9 ayında, 3 milyon 365 bin abone elektrik borcunu ödeyemedi. Aynı dönemde, 710 bin 364 abone hakkında da doğalgaz borcunu ödeyemedikleri için işlem yapıldı. Üstüne üstlük, Enerji Bakanı doğalgazın ucuz olduğunu, fiyatların olması gerekenden daha az olduğu savunmuştur. Türkiye'de bu süreçte doğalgaza zam üstüne zam gelirken Avrupa'da doğalgaz fiyatı aynı dönemde son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir” ifadelerini kullandı.

“BÜTÇEDE DEV AÇIK”

Bütçe 1993’ten bu yana ise ilk kez faiz dışı açık verdiğini ifade eden Karsu “AKP- MHP hükümetinin ekonomide ki beceriksizliklerinin faturası daha yılın ilk ayında bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Merkezi yönetim bütçesi Aralık ayında 30,8 milyar TL açık verdi. 2019'un tamamındaki açık 123 milyar 693 milyon TL oldu. 26,6 milyar TL faiz dışı açık verildi. Bütçe, 26 yıl sonra ilk kez faiz dışı açık verdi. 2019’da faiz dışı açık 23.7 milyar, faiz gideri 100 milyar TL oldu. Örtülü ödenekten 2 milyar 73 milyon lira harcandı. Hükümetin sınır tanımayan harcamaları nedeniyle bütçe 2019’da tam 123.7 milyar lira açık verdi. 80.6 milyar lira olan ilk açık hedefini Yeni Ekonomi Programı ile 125 milyar liraya çıkaran hükümet, Merkez Bankası’ndan (TCMB) Hazine’ye aktarılan 42 milyar liralık “ihtiyat akçesi” ile ancak rahatladı. TCMB’den kaynak olmasa açık 166 milyar liraya çıkarak bu yılki hedef olan 138.9 milyar lirayı da yılın başında aşacaktı. Bol keseden harcayan hükümet, birçok kalemde başlangıç ödeneklerini fazlasıyla aştı Almanya'da ise bütçenin 13 milyar 500 milyon Euro rekor fazla vermesinin ardından yatırımların artırılması ve vergi indirimi tartışmaları başlarken ülkemizde yaşanan tablo oldukça düşündürücüdür” dedi.

“ÇARE TABİ Kİ VARDIR, ONUN ADI DA CUMHURİYET HALK PARTİSİDİR”

Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar yürüyüşünü hiçbir şey engelleyemeyecektir diyen Karsu “Ortaya koyduğumuz rakamlar, AKP- MHP hükümetinin ülkemizi ne hale getirdiğini ve halkımızı ağır zamlar altında nasıl inim inim inlettiğinin en büyük göstergesidir. Çare tabi ki vardır ve onun adı da Cumhuriyet Halk Partisidir. 2019 yılındaki yerel seçimlerde elde ettiğimiz muhteşem başarı bunun en büyük göstergesidir” şeklinde konuştu.