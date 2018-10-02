HABER: AYSUN BEYKOZ

CHP’nin yaklaşan yerel seçimlerde izleyeceği stratejilerin kararlaştırıldığı toplantılarda üç gün boyunca Abant’ta kamp kuran Karsu milletvekillerini ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu bir an olsun yalnız bırakmadı. İlin sorunlarına dair birçok konuyu da çözüme kavuşturan tecrübeli il başkanı Genel Başkan ile il teşkilatını da bir araya getirmeyi başardı. 60 kişilik Bolu Teşkilatı üyeleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğklu’nun iki saat süren bir toplantıda buluşturan Karsu, “ilk kez il teşkilatımız ile genel başkanımız bu kadar yakın mesai yapma fırsatı buldu. Bu ayrıcalığı bize tanıyan Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. Partimizi Bolu’da ağırlamaktan şahsım ve teşkilatım onur duydu. Bolumuzu genel merkezimizde çok sevdi. Bu toplantıların tekrarını ilimizde yapmak için karar verdiler” ifadelerini kullandı.

CHP’nin , Abant toplantısı sırasında Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile göl kenarında yürüyüş yapan ve yöresel köylü pazarındaki vatandaşlarla sohbet eden Karsu, “genel başkanımıza Bolulu hemşerilerimizin gösterdiği teveccühten dolayı da tüm halkımıza teşekkür ederim” dedi.