Haber: Kasım ŞAHİN

Alış veriş mağazaları ve AVM’lerin, müşterilerine indirimler ve puanlar kazandıran kartlarının her vatandaşın cüzdanında bulunduğunu ifade eden Bolu Tüketici Hakları Derneği yetkilileri, bu kartlarda biriken puanların yeni yılda silineceğini hatırlatarak; vatandaşların puanları geç kalmadan kullanması gerektiğinin altını çizdi.

KARTLARDAKİ HEDİYE PUANLAR İÇİN SON GÜN 31 ARALIK

Yetkililer, yıl içinde yapılan alışverişlerle kartta biriken puanların yılın son gününde yani 31 Aralık tarihinde silineceğini söyledi. Bazı mağazaların kart sahiplerini kart puanlarını harcama konusunda uyardığını da ifade eden Dernek yöneticileri, bazı firmaların ise kazanılan puanları unutturma çabasında olduğuna işaret etti.