Kartal ve akbabalar Bolu’yu seviyor

Daha önce 4 tür akbaba türünün üremek için ilimizin en küçük ilçesi olan Dörtdivan’ı tercih ettiği belirlenmişti. Kara akbaba, kızıl akbaba, küçük akbaba ve sakallı akbaba türlerinin aynı ortamda yaşamını sürdürdüğü ve ürediği nadir yerlerden olan Dörtdivan İlçemizde akbaba beslenme istasyonu kurulmuştu. DKMP Genel Müdürlüğünün başlattığı nesli tehdit altındaki yaban hayvanlarının korunmasına yönelik eylem planı kapsamında takibe alınan Anadolu Şah Kartalı yırtıcısının da üremek için Bolu’yu seçtiği ortaya çıktı. Verici ile takip edilen şah kartalın Anadolu popülasyonunun bugüne kadar göç etmediği; ancak yeni doğan yavrularının kendilerine uygun bir yaşam alanı bulmak için büyük alanları taradığı belirlendi. Kendilerine uygun yaşam alanı bulmakta zorlandıkları, genel olarak Bolu- Çankırı arasındaki orman açıklıklarında üredikleri tespit edildi.

2022 kışında yorgun halde bulunup rehabilitasyon sürecinden sonra verici takılarak doğaya bırakılan şah kartalın ise Dağıstan'a gittiği ve henüz oradan ayrılmadığı tespit edildi.