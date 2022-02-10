Kartalkaya 2.18 metre ile zirvede

Haber: Erdal Tanrıverdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye genelinde 250'ye yakın 'Kar Yüksekliği Ölçer Sensörü' cihazıyla, kayak merkezleri, turizm tesislerinin bulunduğu milli parklar, yaylalar, köyler, geçitler ile il ve ilçe merkezleri gibi alanlardaki kar kalınlığı ölçümleri, anlık olarak merkeze iletiliyor.

2 METREYİ AŞAN TEK ZİRVE

Kar yüksekliği ölçer sensörlerinin ölçüm verilerine göre, bu cihazın bulunduğu 250'ye yakın zirve arasında en yüksek kar kalınlığı sıralamasında Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 2,18 metre ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 195 santim kar kalınlığına ulaşan Isparta Davraz Kayak Merkezi geliyor. Üçüncü sıradaki Denizli Tavas Kayak Merkezi ve Tunceli Ovacık Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 180'er santimetre ölçüldü.

1 METREYİ AŞAN ZİRVELER

1.5 metreyi aşan merkez sayısı ise iki. Van'ın Bahçesaray Karabet Tepesi'nde 158 santim, Kocaeli'nin Kartepe Kayak Merkezi'nde 152 santim kar kalınlığı ölçüldü. 1- 1,5 metre arasındaki merkezler ise şöyle; Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 145 santim, Konya Sorkun Yaylası 144 santim, Bitlis merkez 140 santim, Erzurum İspir Ulutaş 136 santim, Hakkari Kayak Merkezi 135 santim, Bursa Uludağ Kayak Merkezi 130 santim, Çankırı Ilgaz Dağı 126 santim, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu-Yedikuyular Kayak Merkezi 125 santim, Sivas Suşehri-Geminbeli Geçidi 124 santim, Adana Tufanbeyli-Gezbeli Geçidi 121 santim, Karabük Keltepe Kayak Merkezi 110 santim, Kayseri Melikgazi Erciyes Kayak Merkezi 105 santim, Gümüşhane Olucak- Karayayla 104 santim, Uludağ Teleferik 103 santim.

İLK 40'A GİREN ZİRVELER

En yüksek kar kalınlığının bulunduğu zirveler ve bölgelerle ilgili 80 santim- 1 metre arasındaki bölgeler şöyle sıralanıyor:

Kahramanmaraş Onikişubat-Tekir Beldesi 99 santim, Mersin Tarsus Karboğazı Kayak Merkezi 99 santim, Bingöl Yayladere 99 santim, Bingöl Hesarek Kayak Merkezi 98 santim, Çankırı Yıldıztepe Kayak Merkezi 94 santim, Kastamonu Bozkurt-Mamatlar Köyü 94 santim, Erzurum Aşkale-Ovacık Köyü 94 cm. Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi 92 cm. Erzincan-Sakaltutan Geçidi 91 cm. Mersin Bozyazı-Akpınar Yaylası 90 cm. Kütahya Domaniç-Kocayayla 89 santim, Karaman ErnemekBaluksan Köyü 86 santim, Erzincan Ergan Kayak Merkezi 84 santim, Rize İkizdere-Çağrankaya Yaylası 84 santim, Bitlis Adilcevaz-Çanakyayla 83 santim, Konya Seydişehir-Alacabel 82 santim, Trabzon Çaykara-Demirkapı köyü 82 santim, Yalova Çiftlikköy-Sugören radar mevkii 81 santim, Elazığ Sivrice/Hazarbaba Dağı 80 santim.

DİĞER KAYAK MERKEZLERİ

Artvin Şavşat-Yavuzköy 79 santim, Tunceli Pülümür ve Sivas İmranlı-Yoncabayırı köyü de 78'er santim ile en yüksek kar kalınlığının oluştuğu ilk 40 merkez arasına giriyor. İlk 40 arasında yer almayan Türkiye'nin diğer bölgelerindeki kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da şu şekilde; Kars Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 75 santim, Van Gevaş Abalı Kayak Merkezi 71 santim, Kütahya Gediz Murat Dağı Kayak Merkezi'nde 60 santim, Elazığ Hazarbaba Kayak Merkezi'nde 60 santim, Artvin Mersivan Kayak Merkezinde 59 santim, Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde 55 santim, Ankara Elmadağ Kayak Merkezi'nde 53 santim, Burdur Yeşilova Salda Kayak Merkezi'nde 48 santim, Ordu Çambaşı Kayak Merkezi'nde 47 santim.