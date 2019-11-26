Kartalkaya beyaz örtüyle kaplandı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ve Köroğlu Dağı'nın 1850 ila 2 bin 200 metre rakım kuşağında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otellerin bulunduğu bölge ve kayak pistlerinin olduğu alanlarda hafif kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı. Aralık ayı içinde sezonun açılması beklenirken az da olsa kar yağışı işletmecilerin yüzünü güldürdü. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte kar yağışının artması beklenirken, otel çalışanları aralık ayında başlayacak yeni sezon öncesi hazırlıklarını hızlandırdı. Kar yağışı otellerin altında kalan Sarıalan Yaylası mevkisinde de etkili oldu. Bölgede yeşil alanlar beyaza büründü.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2019, 16:21