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17 Ocak 2018 Çarşamba
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    • Kartalkaya sömestr’a hazır

    Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden bir olan Kartalkaya tatilci akınına uğruyor. Kayak merkezinde bulunan otellerin sahipleri de yaşanan bu doluluktan memnun. Otelciler sömestr’da tüm tesislerin dolacağını açıkladı.

    17 Ocak 2018 Çarşamba 11:35
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    Kartalkaya sömestr’a hazır

    Haber: Aysun Beykoz

    İlimizde hafta sonunda başlayan ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ederken, Türkiye’nin en gözde kayk merkezlerinden bir olan Kartalkaya’da da kar kalınlığı 86 santimetreye ulaştı. Bu yıl 10 Aralık'ta tatilcilere kapılarını açan toplam 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle, 2 bin 200 metre yükseklikte Köroğlu Dağları'nın zirvesinde, ziyaretçilerine doğayla iç içe kayak keyfi sunan Kartalkaya’yı geçen ay yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.  Hafta içi olmasına rağmen kayak merkezindeki otellerin doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Kayak tutkunları, kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı Kartalkaya'da pistleri doldurdu. Telesiyejlerle pistlerin zirvesine çıkan tatilciler, zirveden aşağılara doğru kayak ve snowboard yaparak inmenin heyecanını yaşadı. Kartalkaya'ya turlar düzenleyen bir şirketin yetkisi, "Uludağ, Kartepe gibi diğer kayak tesislerine göre Kartalkaya daha iyi durumda. İlgi çok diyemeyiz şu anda ama önümüzdeki hafta büyük bir yoğunluk bekliyoruz" dedi.

    “5 YILIN EN GÜZEL SEZONU OLMASINI BEKLİYORUZ”

    Kartalkaya’da bulunan otel işletmecileri de bu yılki doluluk oranında memnun olduklarını ifade ederek; "Bu sezon geçtiğimiz yıllara göre çok yoğun geçiyor. Tesislerde kar sıkıntısı olduğu söyleniyor. Kartalkaya'da böyle bir sıkıntı yok. Şu an hala kar yağıyor. Son 5 yılın en güzel sezonu olacak diye düşünüyorum. Misafirler açısından da yerli misafirlerin kayak tatillerine çok büyük rağbet gösterdiğini düşünüyorum. Geçen seneye göre doluluklar yüzde 20 daha fazla. Hafta içi olmasına rağmen otelimiz neredeyse dolu. Sömestire kadar da bu yoğunluk devam edecek."

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