Haber: C. Kutay AYKAN

Ülkemizin önde gelen ulusal gazetesi Sabah, Bolu’nun ünlü kayak merkezi olan Kartalkaya’yı birinci sıraya yerleştirdi. Yapılan haberde Kartalkaya, Uludağ’ı solladı. Haberde Kartalya şu şekilde anlatıldı;

Bolu merkeze 38 km. uzaklıkta, Köroğlu Dağları'na kurulmuş, ülkemizin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya, kış turizminin ve snowboard sporunun en çok yapıldığı bölgelerden biri. Burada Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa standartlarında snowboard pisti yer alıyor. Kartalkaya'da üç büyük otel bulunuyor. Snowboard severler en çok Kartalkaya’yı tercih ediyor.

İstanbul'a yakınlığından dolayı Kartalkaya'ya birçok günübirlik tur düzenleniyor. Kayak malzemesi almak istemeyenler için kiralama avantajı da var ama alışveriş için de seçkin mağazalar yer alıyor. Kartalkaya'da iki telesiyej, altı teleski ve üç baby lift olmak üzere toplam 11 tırmanma sistemi bulunuyor.