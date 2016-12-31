Haber; Esra ÖZTÜRK

İlimizin ve ülkemizin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya, Dünyaca ünlü tabiat alanlarımızdan Abant ve Dünya tabiat miraslarından Yedigöller Milli Parkında yılbaşını geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğrarken, araçlarıyla yolda kalan tedbirsiz sürücüleri ise köylüler kurtardı.

YEDİGÖLLER VE ABANT

42 kilometrelik Yedigöller ve 28 kilometrelik Abant yolu da kar ve buzlanma sebebiyle ulaşılmaz hale geldi. Her iki yolda yüzlerce araç mahsur kalırken, 4x4 araç sahipleri diğer araçları kurtarmaya çalıştı. Özellikle Abant yolunda karayolları ekipleri gün boyunca yolu trafiğe açık tutmak içim aralıksız çalıştı.

KARTALKAYA HEP AYNI

Öte yandan Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya yılbaşı öncesi yerli ve yabancı tatilcilerinin akınına uğradı. Karayolları ekipleri tatilcilerin rahat ulaşım yapabilmesi için gün boyunca kar küreme çalışması yaptı. Yaklaşık 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan Kartalkaya'ya çıkmak isteyen bazı sürücüler yolda kalırken, sürücülerin imdadına yol üzerinde bekleyen köylüler yetişti. Traktörleri ve zincirleriyle tatilcilerin imdadına yetişen köylüler, turizme katkıda bulunduklarını belirterek, "Bazı sürücülerin zincirleri olmuyor ve yolda kalıyorlar. Bazı sürücüler ise kardan dolayı araçları kaydığı için yol kenarına kayıyorlar. Biz de burada hem zinciri olmayanlara zincir temin ediyoruz hem de yol kenarına kayan araçları traktörlerimizle çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.