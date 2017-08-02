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02 Ağustos 2017 Çarşamba
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    • Kartalkaya yolu da sıcak asfaltla kaplanıyor

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu'nun turizm bölgelerine yönelik ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha eklediklerini açıklayarak, "Yedigöller'in ardından bir başka turizm incimiz Kartalkaya'ya Ankara istikameti için başlattığımız ve bu bölgeyle ulaşımı yüksek standartlara taşıyacak, tatilcilere rahat bir ulaşım imkanı sağlayacak sıcak asfaltlı karayolu yatırımımız birkaç gün içerisinde tamamlanacak" dedi.

    02 Ağustos 2017 Çarşamba 10:01
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    Kartalkaya yolu da sıcak asfaltla kaplanıyor

    Haber: Gönül Olutürk

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Başkent Ankara'dan Bolu'nun önemli turizm bölgelerinden Kartalkaya'ya ulaşım kalitesini yüksek standartlara taşıyacak karayolu çalışmalarını yerinde inceledi. Karayolu çalışma bölgesindeki teknik ekiplerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Milletvekili Ercoşkun, daha sonra incelemelerde kendisine eşlik eden İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ile birlikte kameraların karşısına geçti ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

    DÖRTDİVAN-KARTALKAYA KARAYOLUNUN BAŞKENT İSTİKAMETİNE SICAK ASFALT

    Milletvekili Ercoşkun, ulaşım yatırımı sonrası Yedigöller'de yaşanan tatilci yoğunluğunu hatırlattı ve Kartalkaya için de dört mevsim tatilci akını yaşanmasını hedeflediklerini söyledi. Ercoşkun, Bolu'nun önemli turizm bölgelerinden Kartalkaya için gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında şöyle konuştu: "Bolu'daki en büyük yatırımlarımızdan biri Dörtdivan İlçemizdeki Tekke Dere Barajı Projesi. Bu baraj inşaatı beraberinde Tekke Dere Köyü'nün bir mahallesi için yer değişikliğini zorunlu hale getiriyor. Bunun yanında Dörtdivan-Kartalkaya karayolu da baraj inşaatından etkileniyor. Hem Dörtdivan için, hem Bolu'nun turizm alanlarından biri olan Kartalkaya'nın Ankara istikametindeki bu karayolu gerçekten önemli. Bolu'nun birçok meselesinde olduğu gibi, bu çalışmalar için de Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'ndan destek talebinde bulunduk. Bakanımız sağolsun bizi kırmayıp desteklerini sağladı ve bu sayede Dörtdivan-Kartalkaya karayolunun 12 kilometresinde sıcak asfaltla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

    ULAŞIM YATIRIMININ TAMAMLANMASINA ARTIK SADECE SAATLER KALDI

    İnşallah çalışmalar birkaç gün içinde tamamlanacak. Ondan sonra da kalan birkaç kilometreyi tamamladığımızda Dörtdivan-Kartalkaya karayolunu komple yüksek standartlarda ulaşım imkanına kavuşturmuş olacağız. Tabi bu bölgenin potansiyelinin ortaya çıkması anlamında çok önemli bir çalışma. Ben bu çalışmamıza katkılarından dolayı, İl Genel Meclisimize ve Başkanımıza, İl Özel İdaremize ve Genel Sekreterimize, ilgili bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Bölgemize, Bolu'muza ve Dörtdivan'ımıza bu yatırım hayırlı ve uğurlu olsun."

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Bolunun

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