Kartalkaya yolu dahil 24 köy yolu açıldı

Dörtdivan Kaymakamlığı, gece gündüz yol çalışması yapan ekipler sayesinde Dörtdivan’da şuanda 24 köyün yollarının ve Dörtdivan-Kartalkaya yolunun açıldığını duyurdu.

Kartalkaya yolu dahil 24 köy yolu açıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’nun en çok yağış ilçelerinden biri olan Dörtdivan’da kapalı köy yolu yok. Dörtdivan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 24 köyün, grup yolları, bağlantı yolları, köy içi yolları ve Kartalkaya yolu dahil olmak üzere tüm yolların açıldığını duyurdu. Açılan yolların yanı sıra Kaymakamlıktan yapılan açıklamada yol genişletme çalışmalarının halen daha devam ettiği vurgulandı.

“EKİPLERİMİZ SAHADA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR”

Dörtdivan Kaymakamlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Karla mücadele ekiplerimiz sahada çalışmaya devam ediyor. 24 Köyümüzün köy grup yolları, köy bağlantı yolları, köy içi yollarımız ve Kartalkaya yolu dahil olmak üzere tamamı açık durumdadır. Yol genişletme çalışmalarımız devam etmektedir.”

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