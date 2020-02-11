Kartalkaya’da kar 2 metreyi aştı

Haber: Ceylan Beykoz

İlimiz Bolu’da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da, kar yağışı 4 gün boyunca aralıklarla etkili oldu. Kayak merkezinde bulunan oteller, hafta içi yüzde 80 ve hafta sonu yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Günübirlik ya da konaklamak için kayak merkezini tercih eden tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor. Kayak merkezinde bulunan otel yetkilileri, yaptığı açıklamada, son yılların en iyi sezonunu yaşadıklarını söylediler. Pistlerde yaklaşık 2,5 metre kar olduğunu bildiren yetkililer otellerde yoğunluğun devam ettiğini ve Şubat ayını çok güzel bir şekilde kapatacaklarını ümit ettiklerini belirttiler.