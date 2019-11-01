Kartalkaya’da kar yağışı

Ülkemizin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya’da sıcaklıkların düşmesi ile öğle saatlerinde kar yağışı başladı.

Kartalkaya’da kar yağışı

Haber: N. Halid Altundal

Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta olan ve Türkiye’de kayak turizminde adından sıkça söz ettiren Kartalkaya’da kar yağdı. Son günlerde hava sıcaklıklarının düştüğü ilimiz Bolu’da 1850 metre ile 2 bin 200 metre rakım arasında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı. Aralıklarla devam eden kar yağışı ile yüksek kesimlerde 5 santimetreye kadar kar kalınlığı oluştu. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının gece saatlerinde devam etmesi ve hafta sonu itibarıyla sıcaklıklarda daha da düşüş yaşanması bekleniyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder

banner129