Kartalkaya’da kar yağışı

Haber: N. Halid Altundal

Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta olan ve Türkiye’de kayak turizminde adından sıkça söz ettiren Kartalkaya’da kar yağdı. Son günlerde hava sıcaklıklarının düştüğü ilimiz Bolu’da 1850 metre ile 2 bin 200 metre rakım arasında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı. Aralıklarla devam eden kar yağışı ile yüksek kesimlerde 5 santimetreye kadar kar kalınlığı oluştu. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının gece saatlerinde devam etmesi ve hafta sonu itibarıyla sıcaklıklarda daha da düşüş yaşanması bekleniyor.