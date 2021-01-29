Kartalkaya’da kaybolan 5 kişi bulundu

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Jandarma Komutanlığı’nca, Kartalkaya’da pistlerden çıkarak kaybolan tatilcilerin kısa sürede bulunması için 12 yıl önce kayak pistlerinin çevresindeki alanlara numaralandırılmış levhalar konulmuştu. Tatilciler kaybolduklarında jandarmadan yardım isterken, bulundukları yerdeki levhada yazılı olan numarayı söyleyerek kolaylıkla bulunabiliyordu. Özellikle pistlerden çıkarak kaybolan vatandaşlar, numaralandırılmış levhalar sayesinde kısa sürede bulunurken, cep telefonunun çekmediği yerler ya da telefonunu yanına almayan tatilciler için ise en sık kaybolunan bölgelere 2013’te çağrı butonları konmuştu.

İstanbul'dan tatil için kayak merkezine gelen ve snowboard yaparken pistten çıkıp kaybolan 5 kişi bu ‘acil çağrı’ butonları sayesinde bulundu. Kaybolan ziyaretçiler, cep telefonu ve çam ağaçlarında bulunan "acil çağrı" butonlarına basarak jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine kayak merkezinde görev yapan JAK timi tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Acil çağrı butonunun olduğu Ramazanbeyderesi mevkisine giden ekipler, 5 kişiye ulaştı.

Çay ikram edilen 5 kişi, daha sonra jandarmaya ait araçlarla kaldıkları otele bırakıldı.