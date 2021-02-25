Kartalkaya’da korkutan kaza

Haber: G. Deniz Bakır

İki çocuk annesi başarılı stilist Burcu Şendir, geçtiğimiz gün dostları ile birlikte gittiği Kartalkaya'da sevenlerini korkuttu. Talihsiz bir kaza geçiren Şendir, kayak yaparken dengesini kaybedip düştü. Şendir, kaza sonrası çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Burcu Şendir, kask takmadığı için kafa travması geçirme şüphesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi. Şendir, "Dünkü durum buydu... Neyse ki Allah'ım beni korudu. İyiyim" dedi. Cemiyet hayatının tanınan ismi Burcu Şendir, ayrıca "Lütfen kask takmadan kaymayın!" diyerek takipçilerini uyardı.