Kartalkaya’da talihsiz sezon

Haber:Volkan Yılmaz



Ortalama 2200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi bu yıl bir türlü sezon açılışını gerçekleştiremedi. Kar olmadığı için uzun süre oteller rezervasyon alamazken, pistler yapay karla doldurulmaya çalışıldı. Yapay karla zar zor açılan pistler bu sefer hafta sonu pandemi yasakları nedeniyle kullanılamayınca az sayıdaki müşterilerde bölgeden ayrıldı. Tam Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kar yağışı müjdesini vermişti ki şimdide bölgede etkili olan lodos bazı otel ve müştemilatlarının çatılarını uçurdu.

Bölgede akşam saatlerinde etkili olan şiddetli lodos yüzünden enerji hatları da hasar aldı. Bölgeye ve çevre köylere enerji taşıyan elektrik hatlarından bazıları koptu.