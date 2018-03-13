Haber: Gönül Olutürk

Türkiye’nin kış turizminde gözde merkezlerinden biri olan Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 200 metre yükseklikteki Kartalkaya’da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı pistlerde, tatilciler kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkartıyor. Merkeze ailesiyle İstanbul'dan gelen Züleyha Başar, gazetecilere yaptığı açıklamada , tatillerinin çok güzel geçtiğini belirterek, "İki gündür çok güzel kayak yapıyoruz. Tatilimizin son gününde kar yağışı başladı ve çok güzel bir ortam oldu" diye konuştu. Başar, bu sene kar yağışının az olduğunu ifade ederek, "Beklenen yağış olmadı ama bugün çok güzel kar yağıyor. Öğleden sonra yağmur yağacak diye erken yola çıkacağız. Kartalkaya'da tatil yapmak çok güzel." şeklinde konuştu.