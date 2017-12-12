HABER:Ceylan Beykoz

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezinde kar kalınlığı 55 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı 2 derece olarak kayıtlara geçti. Kayak sezonunu geçtiğimiz hafta açan kayak merkezi yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı. Özellikle hafta sonu günübirlikçi tatilcilerin kızaklarla ve kayaklarla kaydığı gözlemlendi. Yeni yıl için yapılan rezervasyonlarla Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan otellerde doluluk oranı % 80’i bulduğu belirtilirken, Bolu’nun en yüksek rakımlı tatil merkezinde hava sıcaklığı ise dün gece -2,2 olarak ölçüldü.