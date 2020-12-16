Kartalkaya’da yeterli kar yok



Haber:Erdal Tanrıverdi

Toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pisttin yer aldığı kayak merkezinde, geçen hafta itibarıyla aralıklarla etkili olan kar yağışının kısa sürmesi ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle yeterli seviyede kar birikmedi. Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında bulunan kayak merkezinde 2 bin yatak kapasiteli toplam 6 otel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında misafirlerini beklemeye devam ediyor.

Öngörülen tarihte açılamayan kayak merkezindeki oteller mevcut rezervasyonları ya iptal ediliyor, ya da misafir kabul ederse ileriki tarihlere erteleniyor. Bölgedeki oteller tüm hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışına bağlı olarak açılış tarihi kesinleşecek. Bu sene ilimize, Rusya'dan da çok ciddi talep var. Yerli misafirin ilgisi de yurt dışına gidemediği için çok fazla. Yılbaşıyla ilgili rezervasyonların da kar yağışına bağlı olarak düşüş yaşanıyor. 43 senedir ikinci defa karsız bir sezon yaşayan kayak merkezi önceki yıllarda benzer şekilde sadece bir defa sezonu geç açtı.