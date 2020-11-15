Kartalkaya’ya birde böyle bakın



Haber Erdal Tanrıverdi

Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta ve 2 bin metre rakımda bulunan önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 1 saat boyunca hafif şekilde yağan karla birlikte yeşil alanlar ince kar örtüsüyle kaplandı.Yağışın kısa sürdüğü Kartalkaya’da pistlerin ilk kez beyaz örtüyle kaplanması havadan görüntülendi. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.