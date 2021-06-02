Kartalkaya’ya Haziran karı

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde kış turizminin önemli merkezlerinden olan Kartalkaya’ya Haziran ayında kar yağdı. Sıcaklıkların 10 derece düşmesiyle birlikte şehir merkezinde etkili olan sağanak yağışlar yüksek kesimlerde kar yağışına döndü. 2 bin 200 rakımlı kayak merkezine sabah saatlerinde kar yağdı. İlimiz merkezine 40 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde yeşil alanlar beyaza büründü. Kayak merkezindeki otellerde çalışanların araçlarının üzeri de bembeyaz oldu. Yağış, kısa süre etkili olurken, öğle saatlerinde de karlar eridi.