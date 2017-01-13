Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Belediyesine ait bir tanker, araç trafiğine kapalı alan olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde seyir ederken, Tabaklar Hamamı karşısındaki elektrik direğine çarparak devirdi. Boylu boyunca yola devrilen elektrik direğinin üzerindeki lambalar da paramparça oldu.

Durumun Belediye yetkililerine bildirilmesinin ardından olay yerine yine belediyenin elektrik görevlileri gelerek, direğin alt kısmından keserek parçalanan kısmı kaldırdılar. Yeni elektrik direğinin gün içersinde takılacağı belirtildi.