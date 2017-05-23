Süreyya Sokak üzerinden Karacasu istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 14 GC 595 plakalı otomobil, Gezgin İş Hanında bulunan kasap dükkanına daldı. Yol kenarındaki bariyerleri kırarak dükkana çarptıktan sorna ters dönen otomobilin sürücü, kaza yerine gelen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.
Kaza sonrası otomobil ve dükkanda maddi hasar oluşurken, otomobilin sürücüsü 112 ekipleri tarafından İzzet Baysal Bolu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
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