Haber: Esra Öztürk

İlimizde, bu yıl hac döneminde kutsal topraklara kasap olarak gidecek adaylar için geçtiğimiz gün sınav yapıldı. Kurban Bayramı’nda hacca kasap olarak gitmek için ilimizden KSP Kasapoğlu Turizm Bolu Temsilcisi Gürel Hac Malzemelerine başvuran onlarca aday kasap seçme sınavına tabi tutuldu. Öncelikle küçükbaş bir hayvan ağırlığını kaldırabilmeleri sınanan adaylar, daha sonra küçükbaş hayvan kesip derisini yüzerek jüriden geçerli puan almaya çalıştı. Sınav sonrası yapılan değerlendirmelerin ardından sınava katılan onlarca kasaptan başarılı olan kasaplar kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.